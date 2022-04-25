إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 7 مراكز بالبحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائيًا وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - دمنهور - كفر الدوار - بدر - أبو المطامير - أبو حمص - شبراخيت" عن إزالة 16 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 5491 م2 عبارة عن 5 حالات تعدي بمساحة 4372 م٢ بالدلنجات، و3 حالات تعد بمساحة 450 م٢ بدمنهور.

كما قامت الحملة بإزالة 3 حالات تعد بمساحة 320 م٢ بكفر الدوار، وحالة تعد بمساحة 120 م٢ ببدر، وحالة تعد بمساحة 120 م٢ بأبو المطامير، وحالتي تعد بمساحة 100 م٢ بأبوحمص، وحالة تعد بمساحة 9 م٢ بشبراخيت.

يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذًا لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في هذا الشأن.

من ناحية أخرى أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من البناء المخالف وتنفيذ الإزالة الفورية لأي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.