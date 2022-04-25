عبدالعزيز مخيون: لم أُجبر على تقديم «الاختيار 3».. ولم أتجنَ على شخصية محمد بديع

أعرب الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون عن استيائه من الفيديوهات المفبركة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن إجباره على الانضمام لأبطال مسلسل «الاختيار 3».

وحول تفاصيل وحقائق الواقعة، قال الفنان الكبير لـ«الدستور»: «أنا لم أُجبر ولم يتدخل أحد في اختياراتي، فأنا فنان حر ولا أعمل لحساب أحد، وهذه قاعدة أساسية معروفة عني، وهذا الفيديو المنتشر على الإنترنت هو فيديو ملفق، لأنه عبارة عن انتزاع لكلمات منزوعة من سياقها لتظهر على هذا الشكل الذي يراه الجمهور، لكي تحقق أغراضًا معينة تعمل على تضليل الناس».

وأضاف «مخيون»: «اعتبر ما حدث طريقة دنيئة من قبل البعض، مع العلم أنني كنت الفنان الوحيد الذي انسحب من اجتماع المعزول محمد مرسي، احتجاجًا على سوء إدارته الحوار وقتها، في وجود كافة فناني مصر، وعلى رأسهم عادل إمام ومحمد صبحي وآخرون، وللعلم أيضًا كان مرسي يراني وينظر لي وأنا أنسحب من هذا الاجتماع ولم أهتم وانسحبت».

وعن أسباب اقترابه من جماعة الإخوان سابقا، قال: «بالفعل حدث ذلك، فأنا كنت قريبا منهم في فترة لأنني كنت داعيا لتكوين جبهة وطنية لتغيير نظام حكم حسني مبارك، وكان لدىّ اعتقاد خاطئ بأنهم قوة سياسية منظمة».

واستكمل: «خلال فترة الانتخابات استغلوا صورتي في الدعاية لمحمد مرسي، وأنا (احتجيت) عليهم وقتها ودخلت معهم في مشاحنات بسبب عدم أخذ موافقتي، وحاولوا بعدها مصالحتي».

وعن كواليس تقديمه شخصية محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، قال: «لم أتجنَ على الشخصية ولم أسخر منه ولم أحاول أن أقدمه بشكل كاريكاتيري، فقد قدمته بشكل محايد كما كان في السيناريو، فأنا لم أتجنَ على أي شخص».

مسلسل «الاختيار 3» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، ويعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

المسلسل بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، بيومي فؤاد، صبري فواز، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، خالد زكى، منى عبدالغنى، مفيد عاشور، أمير المصري، محمود البزاوى، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة، والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.