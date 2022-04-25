الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: العفو الرئاسى عن الشباب تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين خطوة جيدة للغاية وتأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك تبلور حرص الرئيس علي شباب مصر، وأن الدولة المصرية جادة في إقامة علاقة أكثر قوة مع الشباب.

وقال محسب، في بيان له اليوم، إن مثل هذه القرارات تعزز الانتماء لدي الشباب وتساعد في إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وفي الوقت الذي يساعد هذا القرار على بث الفرحة في نفوس أسر وعائلات الشباب المفرج عنهم إنما يعبر أيضا عن رغبة صادقة من الرئيس في المضي قدما نحو بناء الإنسان المصرى وتقديم نموذج مرن للدولة التي تحرص علي مصلحة أبنائها وتسعى إلي تقويمهم دون تشدد أو إفراط في العقوبة.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحي من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وكذلك نظرة أكثر مرونة للشباب وإقامة علاقات قوية معهم وإعادة دمجهم بالمجتمع بما يضمن مستقبل أفضل لوطننا الحبيب مصر.

أيمن محسب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي الشباب المحبوسين حقوق الانسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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