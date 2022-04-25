الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مقتل 215 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 606 ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية، في 24 فبراير الماضي.
وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تليجرام"، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه "بحلول صباح اليوم 25 أبريل 2022، يكون أكثر من 606 أطفال في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص، قتل 215 طفلا وأصيب 391".
وأشار البيان إلى أن “هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا، وسط مواصلة القوات الروسية شن أعمال عدائية نشطة”.

كييف الهجوم الروسي أوكرانيا روسيا

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