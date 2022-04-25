الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عمر جودة: نستهدف استكمال التطوير المؤسسى في شركة مصر للتأمين

عمر جودة رئيس شركة
عمر جودة رئيس شركة مصر للتأمين

قال عمر جودة، رئيس شركة مصر للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتأمين، إنه يتم استكمال أعمال التطوير المؤسسى والرقمي بالشركة فى إطار الطفرة التكنولوجية الحديثة، موضحا أن تكريم المتميزين وشركات الوساطة التأمينية والوسطاء، بهدف دفع العمل الفترة المقبلة فى الشركة، مشيدا بالدعم الكبير من مجموعة مصر القابضة للتأمين.

في نهاية الاحتفالية، تم منح درع الشركة لوزير قطاع الاعمال ولرئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين.

وأكد باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، أهمية بذل مجهود أكبر لتحقيق المستهدف من الشركة، وزيادة حصتها السوقية ولا سيما بعد اتباع سياسة انتقائية سليمة فى التأمين الطبى.

وطالب الحينى الشركة بالعمل بصورة أفضل لزيادة الحصة السوقية والأرباح، ولا سيما فى ظل ما شهده السوق من تحريك سعر الدولار، وتأثيره على المجموعة.

مصر العاملين الوسط القابضة للتأمين عمل صورة حفل

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