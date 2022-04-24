نقابة الأطباء تشكر البابا تواضروس الثاني

شكرت نقابة أطباء مصر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديره واهتمامه بالأطباء والفريق الطبي وقيامه بتوجيه الشكر لهم وللتمريض وهيئة الإسعاف على ما قدموه من تضحيات أثناء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمة البابا تواضروس الثاني في قداس عيد القيامة المجيد مساء أمس السبت 23 أبريل.

وجاءت نص البرقية التي أرسلها الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء إلى البابا تواضروس الثاني كالآتي: «يسر نقيب أطباء مصر وأعضاء مجلس نقابة أطباء مصر أن يتقدموا إلى قداستكم بخالص الشكر والعرفان لما تولونه من اهتمام بالأطباء والفريق الطبي، ما برز جلياً بتوجيه قداستكم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات أثناء جائحة كورونا، أثناء كلمة قداستكم بقداس عيد القيامة المجيد وهو ما كان له عظيم الأثر الطيب على جموع أطباء مصر والعاملين بالقطاع الصحي».