الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محاضرات دينية وابتهالات احتفالا باليالى رمضان لثقافة أسوان

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

يواصل فرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، فعاليات الاحتفال بليالي شهر رمضان المعظم، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة،  وضمن الاحتفالات بليالى رمضان الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فى جميع المواقع الثقافية.

ونفد بيت ثقافة كلابشة قافلة ثقافية تضمنت محاضرة "فى رحاب ليلة القدر" ألقاها الشيخ رجب عابدين قال اختار من رمضان أفضل الليالي أي ليلة القدر وهو ما أوضحته السورة الكريمة إذ بينت أن القرآن أُنزل في ليلة القدر، وأن ليلة القدر خير من ألف شهر، وأنها محل تنزل الملائكة ونزول الرحمات، و”ليلة القدر” هي ليلة التشريف والتعظيم، إذ جعلها الله محلا لنزول القرآن فيها، ولتنزل رحماته ومغفرته لعباده الصالحين، كما نفذت ورشة فنية "عمل فانوس من الخرز" المدربة أم كلثوم منير، أمسية شعرية شارك فيها الشاعر أبو الحسن عثمان، سيد محمد، عرض لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة حسين محمد قدمت مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية.

وأقام قصر ثقافة العقاد أقيم قافلة ثقافية بمركز شباب بدر تضمنت محاضرة "رمضان شهر المغفرة" ألقاها الشيخ سعيد عبد الستار أشار إلى إن من أعظم فضائل رمضان أنه موسم كبير للمغفرة التي نحتاجها جميعا، تلاها ورشة فنية "حافظة العدية" للمدربة عزه شعبان باستخدام الفوم جليتر الملون، وفى الختام قدم عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "نسيم الوصل، مرحب شهر الصوم،جاري ياحمودة"، كما أقيم معرض نتاج مسابقة "المسحراتى" التى نظمها قسم ثقافة الطفل بالفرع وكان عدد المشاركين ٣٤ مشارك بعدد ٣٦ عروسة مسحراتى، و مكتبة السلام للاطفال نفذت ورشة فنية عمل "زينة رمضان" للمدربه صفاء رشدي ضمن نشاط التمكين ثقافى.  

ونظم قصر ثقافة الرديسية محاضرة "الاستعداد لليلة القدر" ألقاها الشيخ أبو بكر محسن قال أن الاستعداد لليلة القدر يكون منذ الفجر، فبعد صلاة الفجر يجب الحرص على أذكار الصباح كلها، ومن بينها قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" مئة مرة، والحرص على أن آفطار صائم، إما بدعوته، أو بإرسال إفطاره، أو بدفع مال لتفطيره.

ونفذ مسرح فوزى فوزى بنادى أسوان الرياضى عرض انشاد دينى بقيادة الشيخ خالد محمد قدمت مجموعة من الابتهالات والتواشيح "اللهم صلى على محمد، محمد سيد الكونين، من مثل أحمد، المسك فاح، النبى صلو عليه.

فرع ثقافة أسوان إقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات الإحتفال بليالى شهر رمضان المعظم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية

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