لماذا تكون ليلة القدر في آخر 10 أيام من رمضان؟

ليلة القدر هي إحدى الليالي الفردية خلال العشر الأواخر من رمضان التي نزلت فيها أولى آيات القرآن على النبي محمد.

ويخصص فصل كامل لليلة القدر في الجزء الأخير من القرآن، توصف فيه تلك الليلة بأنها «أفضل من ألف شهر»، حيث تجتاح الملائكة والروح القدس جبرائيل الأرض.

لا يُعرف يوم ليلة القدر بالضبط، لكن النبي محمد قال إنه يقع في آخر 10 ليالٍ من الشهر الكريم، في ليلة ذات أرقام فردية.

قد تكون الليالي 21 و23 و25 و27 و29 من رمضان ليلة القدر، لذا فإن هذه الفترة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين.

يقوم الكثير من المسلمين على قضاء العشر ليالي الأخيرة من الشهر الكريم في العبادة والصلاة والرحمة.

ما الذي يميز ليلة القدر؟

يحسب أجر كل عمل صالح أو عبادة في تلك الليلة على أكثر من ألف شهر من القيام به.

كما قال الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ذات مرة بعد دخول رمضان: «لقد جاءكم هذا الشهر وفيه ليلة خير من ألف شهر.. ومن حرم منه حرم من كل خير، ولا حرم من خيره إلا من حرم حقًا».

ما هي صلاة قيام الليل؟

الصلاة الرئيسية التي تؤدى كل مساء في رمضان هي صلاة التراويح، إنها صلاة إضافية ينصح المسلمون بأدائها في مسجد بين زملائهم المصلين.

يؤدّي الكثيرون أيضًا قيام الليل في الليالي العشر الأخيرة، غالبًا ما يتم تنظيم هذه الصلوات بعد منتصف الليل في المساجد.

يقال إن صلاة قيام الليل مثالية لطلب البركات من الله لأنه يقال إنه من المرجح أن يستمع إليك.

علامات ليلة القدر

تسطع الشمس في ذلك اليوم بدون شعاع ويكون قرص الشمس فيها بارز يستطيع الإنسان النظر إليه دون أي صعوبة.

وتكون الليلة السابقة لها صافية ليس بها أي شهب أو نيازك من السماء، وتمتاز بالسكون والطمأنينة والسلام النفسي.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة: "إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ".