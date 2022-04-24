الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: «حكومة إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة»

محمد اشتية
محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحكومة في إسرائيل لا تريد حل الدولتين، ولا حل الدولة الواحدة، والذي تريده هو الحفاظ على الأمر الواقع الذي هو متدهور بشكل يومي من جميع الإجراءات الإسرائيلية.


وأضاف اشتية أن الإجراءات الإسرائيلية من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني والتفتيت الجغرافي هدفها حجب ومنع وتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضرب لحل الدولتين.


جاء ذلك خلال كلمته في لقاء مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مساء السبت برام الله، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الاعتبارية.


وأردف رئيس الوزراء الفلسطيني: "العالم يكيل بمكيالين فهو يرى في أوكرانيا بطولة وفي فلسطين إرهاب، لا يجيز احتلال أوكرانيا، لكنه يجيز احتلال فلسطين من 74 عاما، هذا العالم لا يرى إلا لغة المصالح ولغة الأقوياء، فنحن قوتنا في وحدتنا واصرارنا".


وأضاف اشتية "الأزمة الأوكرانية أثرت على العالم وعلينا أيضا؛ فالحكومة تحملت فارق الأسعار في البترول والمياه والكهرباء في ظل هذا الوضع المالي الصعب الذي نواجهه من منطلق واجبنا تجاه أبناء شعبنا".


وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "الحكومة تبنت استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال وتعزيز القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ليكون الاقتصاد رافعة للسياسة في مواجهة الاحتلال، وإذا كان هناك لا يوجد أفق سياسي سنعمل على تعزيز صمود شعبنا على أرضه".


وشدد على أن "هناك خللا في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني بسبب الوقوع تحت الاحتلال، نتيجة عدم السيطرة على كافة الأراضي والمعابر والحدود، إضافة إلى الاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموالنا".


وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يتعافى العام 2021، وتقرير البنك الدولي يقول إن نسبة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية 7.1٪.


ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني رجال الأعمال إلى الوقوف مع الفقراء وتقديم المساعدات لهم في هذا الشهر الفضيل ضمن المسؤولية الاجتماعية.

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وائل لطفي

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