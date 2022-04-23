السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: أمريكا والناتو انتقلا للمرحلة الأخيرة من العمل على الاستفزازات فى أوكرانيا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن بالتنسيق مع شركاء الناتو انتقلت إلى المرحلة الأخيرة من العمل على الاستفزازات في أوكرانيا.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها إن الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على روسيا اقتصاديًا، والتحول إلى التخطيط لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا.
وعلى صعيد آخر، قال عمدة منطقة كورسك الروسية الحدودية إن أوكرانيا قصفت نقطة تفتيش حدودية في منطقة كورسك مرة أخرى.
وتابع أن حريقًا اندلع في المكتب الاتحادي بمنطقة كورسك عقب القصف الأوكراني.

وفي وقت سابق بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا احتياجات كييف الأكثر إلحاحًا والأزمة الإنسانية التي سببتها عملية روسيا العسكرية ومزيدًا من السبل التي يمكن لواشنطن من خلالها مساعدة أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في واشنطن العاصمة.

وأعرب بلينكن - بحسب البيان - عن دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، مؤكدًا إصرار واشنطن على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد عملية روسيا العسكرية.

موسكو أوكرانيا أمريكا الناتو الأزمة الروسية الأوكرانية

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وائل لطفي

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