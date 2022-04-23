السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب الميراث.. عامل يقتل نجلة عمته بـ10 طعنات فى عين شمس

طعن
طعن

تسبب الخلاف على الميراث فى قيام عامل بقتل نجله عمته بـ10 طعنات فى منطقة عين شمس، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة تفيد العثور على جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة تدعي هدى، ربة منزل، مصابة بحوالى 10 طعنات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالها بسبب خلافات على الميراث.

وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجني عليها أثناء تجهيز الإفطار بسبب خلافات سابقة على الميراث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الخلاف الميراث عامل قتل نجله عمته عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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بسبب الميراث.. عامل يقتل نجلة عمته بـ10 طعنات فى عين شمس

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