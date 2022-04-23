هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها في الشرقية.. والقبض عليه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل طفلة "6 سنوات بعصا خشبية، انتقاما منها للإفصاح عن وجود علاقة بينه وبين والدتها.



وكان مستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية، قد استقبل جثة طفلة عمرها 6 سنوات، متوفية إثر كسر بقاع الجمجمة وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، ورود إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول "مى أ " 6 سنوات مقيمة دائرة مركز أبوكبير جثة هامدة، إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وسحجات بالجسم، وجود شبهة جنائية فى الوفاة، ويجرى ضباط البحث الجنائي التحريات لكشف ملابسات الحادث، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2465 إدارى مركز شرطة أبوكبير.

وتبين من التحريات الأولية قيام " ب أ " 25 عاما مقيم دائرة المركز بارتكاب الواقعة، والتعدى على الطفلة بعصى خشبية انتقامنا منها لأخبار بعض الجيران بوجود علاقة بينه وبين والدتها، وتبين أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية مخدرات.