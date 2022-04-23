المشدد 10 سنوات لحارسين حازا مواد مخدرة وسلاحا ناريا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة حارسين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 315 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، بحيازة مخدر الحشيش «القنب» بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كل من " سالم. س. م" 21عاما ويعمل خفير خاص، و"نور الدين. م. س" 19عاما ويعمل خفير خاص، والمقيمان بدائرة المركز، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش " القنب" بقصد الاتجار، وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.