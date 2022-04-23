«خارجية الشيوخ» تثمن دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي حول الجمهورية الجديدة

أكد النائب عفت السادات، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة.

وقال السادات، إن دعوة رئيس الجمهورية تأتي في توقيت هام جدا وتستهدف مشاركة الأحزاب والقوى السياسية بمختلف أطيافها والنقابات والمجتمع الأهلي في صياغة مقترحات تتعلق بالجمهورية الجديدة والتي حدد الرئيس ملامحها في جمهورية الحلم والأمل، العلم والعمل.

وأكد السادات على أهمية أن تطرح الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني اقتراحاتها، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الدولة، بعدما تعرض العالم لصدمتين أثرت على الاقتصادات الأولى تتعلق بأزمة فيروس كورونا، والثانية تخص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي أن الدعوة الرئاسة للحوار تعني مشاركة كافة طوائف المجتمع في رسم خريطة مستقبل مصر، ومواجهة التحديات الاقتصادية بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

ولفت السادات إلى أهمية الرسائل التي أطلقها الرئيس بأهمية ضبط الزيادة السكانية، حتى لا تدفع الدولة والأجيال القادمة فواتير باهظة الثمن بسبب الانفجار السكاني، خاصة وأن الدولة تسابق الزمن لتقليل الفجوة بين النمو الاقتصادي للدولة والنمو السكاني الذي يسير بوتيرة متسارعة و يلتهم ثمار التنمية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن إعلان الرئيس ان الدولة ماضية في استكمال مشروع "حياة كريمة"، يؤكد أن الدولة تسير في طريقها نحو الجمهورية الجديدة التى تعظم من قيمة العدالة الاجتماعية، رغم كافة التحديات التي تواجه الدولة، خاصة وأنها تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لـ 60 مليون مواطن في الريف.