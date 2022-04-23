السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«خارجية الشيوخ» تثمن دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي حول الجمهورية الجديدة

عفت السادات
عفت السادات

أكد النائب عفت السادات، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة.

وقال السادات، إن دعوة رئيس الجمهورية  تأتي في توقيت هام جدا وتستهدف مشاركة الأحزاب والقوى السياسية بمختلف أطيافها والنقابات والمجتمع الأهلي في صياغة مقترحات تتعلق بالجمهورية الجديدة والتي حدد الرئيس ملامحها في جمهورية الحلم والأمل، العلم والعمل. 

وأكد السادات على أهمية أن تطرح الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني اقتراحاتها، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها  الدولة، بعدما تعرض العالم لصدمتين أثرت على الاقتصادات الأولى تتعلق بأزمة فيروس كورونا، والثانية تخص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي أن الدعوة الرئاسة للحوار تعني مشاركة كافة طوائف المجتمع في رسم خريطة مستقبل مصر، ومواجهة التحديات الاقتصادية بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

ولفت السادات إلى أهمية الرسائل التي أطلقها الرئيس بأهمية ضبط الزيادة السكانية، حتى لا تدفع الدولة والأجيال القادمة فواتير باهظة الثمن بسبب الانفجار السكاني، خاصة وأن الدولة تسابق الزمن لتقليل الفجوة بين النمو الاقتصادي للدولة والنمو السكاني الذي يسير بوتيرة متسارعة و يلتهم ثمار التنمية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن إعلان الرئيس ان الدولة ماضية في استكمال مشروع "حياة كريمة"، يؤكد أن الدولة تسير في طريقها نحو الجمهورية الجديدة التى تعظم من قيمة العدالة الاجتماعية، رغم كافة التحديات التي تواجه الدولة، خاصة وأنها تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لـ 60 مليون مواطن في الريف.

عفت السادات مجلس الشيوخ حزب السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار سياسي الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

بعد فاتن أمل حربي .. «القومي للمرأة» يبرز الحقوق المالية للأولاد والنفقات أو الأجور

«أخبار فاتتك».. فحص حسابات «زيلينسكي» المصرفية وأوروبا تستغني عن الغاز الروسي مؤقتا

بث مباشر..مسيحيو العالم يستعدون لاستقبال النور المقدس

النيابة تواصل التحقيقات حول قيام طالبة طب بقتل زميلها

مصرع شاب وطالب في حادث تصادم بالشرقية

وزير الداخلية يهنئ الرئيس وقيادات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها

وسائل إعلام: مخاوف إسرائيلية من اتساع نطاق المواجهات على خلفية أحداث الأقصى