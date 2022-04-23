العائدون الحلقة 21.. نجاح القوات المصرية فى منع اغتيال رئيس دولة عربية

انتهت أحداث الحلقة 21 من مسلسل العائدون بعد قدرة الضابط عمر الذي يؤدي دوره أمير كرارة في القبض على القناص صقرـ الذي ظهر لتنفيذ مهمة اغتيال رئيس أحد الدول العربية، وجاء ذلك في ظل اتهام خطته بالفشل من قبل حكومة تلك الدولة.

وقال أحد ضباط تلك الدولة لأمير كرارة إن خطته تفشل قبل أن تبدأ وأنه يمكن أن يكون هناك طرف ثالث لا يعرفوه وراء هذه الضربة، وأكد له أنها صدفة فقط وأنه سيدلل على ذلك بأن يبكر موعد انتقال عناصر داعش وبذلك سيثبت أنه لا يوجد أحد على علم بخطتهم.

وظهر سياف والي داعش “أحمد الأحمد” مع مساعده نزار واتفق معه أن أول مجموعة من المقاتلين ستكون متجهة للحدود في الصباح، كما أنهم سيلتقوا بجماعة كمال وسينقلوهم، وسيتم نقل باقية المجموعات من المقاتلين ضمن تنظيم داعش، وطمأن سياف نزار أنه في أي مكان سيكون معه.

بينما قابله نزار الذي يؤدي دوره الفنان السوري جنيد زين الدين بطلبه أن يتركه في أرض الشام لأنه يعرفها جيدا ليقود الخلايا النائمة التي سيتركوها هناك، وقال سياف له إنه يفكر في الأمر بعد تنفيذ الخطة وأيضا زواجه من هند طليقة سياف.

وقرر الضابط نبيل الذي يؤدي دوره الممثل محمود عبدالمغني بإعطاء أمينة خليل وأمير كرارة إجازة يومين للاستمتاع بعد نجاح خطتهما ثم يعودا لمصر مرة أخرى، وانتقلت الأحداث لمصر، حيث ألتقى الضابط نبيل معلومات بسير التحقيقات مع القناص صقر الذي اعترف بعمله مع كمال وهو من طلب منه ذلك وسهل له دخول البلاد.

بينما أنكر كمال الذي يؤدي دوره الفنان محمد الأحمد وجهازه معرفتهم به وقالوا إنه يفتري عليهم لصالح أجهزة تريد تشويههم، وانتهت الحلقة من المسلسل بمقابلة الضابط نبيل والد زوجته الذي تحدث معه حول عدة أمور شخصية، وأوضح له أن عمله يحتسب عند الله، حيث إنهم لم يدافعوا عن مصر ولا العرب والمسلمين فقط،؛ بل يدافعوا عن الله، وظهر الضابط عمر وهو يبلغ من أحد العاملين مع أن صفوان الذي يعمل لدى تنظيم داعش سابقًا أنه يريد أن يبلغه بأمر خطير.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.