الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مبادرة لتوزيع 500 وجبة إفطار يوميا على المحتاجين بالقليوبية

مطبخ الخير
مطبخ الخير

يعد مطبخ الخير ببنها أحد أكبر مبادرات مائدة رحمن في القليوبية، حيث يوفر 500 وجبة إفطار يوميا توزع على المحتاجين والمواطنين والأيتام طوال شهر رمضان.  


قال الحاج علي جمال زين رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية ببنها، إن المطبخ يقدم خدماته لخدمة المترددين على الجمعية من الأيتام والأسر المحتاجة وعابري السبيل في أكبر مائدة رحمن ببنها والقليوبية، مشيرًا إلى أن المطبخ يعمل في الوجبات الساخنة في رمضان فقط نظرًا لعدم وجود التجهيزات التي تساعد على عمله طوال العام. 


وأشار الحاج على أن الوجبات يتم إعدادها وتوزيعها على المستحقين يوميا في رمضان، بهدف حفظ ماء وجه المستحقين وتأكيدًا على أن الخير في أمة المسلمين حتى يوم الدين، موضحًا أن المبادرة تتوسع في  الانتشار من خلال مشاركة متطوعين من الشباب لتوزيع الوجبات على المستحقين كل في منزله بجانب تقديم الطعام للمستحقين ورواد مائدة الرحمن التي تقام سنويا بالجمعية في بنها الجديدة. 

محافظة القليوبية شهر رمضان وجبة إفطار الجمعية الشرعية مطبخ الخير توزيع الوجبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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