مقتل 6 فى انفجار استهدف أحد المطاعم بمقديشو

أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، عن مقتل 6 في انفجار استهدف أحد المطاعم بمقديشو، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل لها.

كانت سيارة مفخخة، قد انفجرت، الجمعة، قرب مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عديد القتلى وفق مصدر أمني.

ولم تعلن أي جهة إلى حد الآن مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال الضابط في القوى الأمنية محمد عثمان إنّ "الانفجار كان عنيفا للغاية وتسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا مدنيين"، مضيفاً "ما زالت العمليات جارية لتحديد العدد الدقيق للضحايا، لكن المعلومات الأولية التي حصل عليها مسؤولو أمن تشير إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص".

وقال شهود ووسائل إعلام رسمية إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.

وأفاد شهود أن الانفجار وقع عند مطعم يمني قرب الميناء. وقال أحمد عبد الله أحد سكان المنطقة "انفجرت سيارة مسرعة عند المطعم. كنت ذاهبا إلى المطعم لكنني عدت سريعا عندما وقع الانفجار وغطى المنطقة بالدخان".

وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات وأن الشرطة طوقت المنطقة.

