رامي صبري يحتفل بعيد الفطر بحفل غنائي في الكويت.. 6 مايو

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 6 مايو المقبل، وذلك داخل “حولي بارك” بدولة الكويت، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء ويستمر حتى منتصف الليل، ويقدم رامي صبري لجمهوره في الكويت مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "كلمة وغريب الحب وهموت من غيرها، وإنتي بتهزري، وعيونه لما قابلوني، وشطبنا، وبقابل ناس، وفارق معاك، أسيبك يومين، والراجل، وأنا معاه، وأهد الدنيا، والكلام كله عادي، وما بلاش تقولي، والراجل".

آخر أعمال رامي صبري الغنائية

وطرح النجم رامي صبري مؤخرا أحدث كليباته الغنائية بعنوان “مع نفسي” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي.

كلمات أغنية مع نفسي

قاعد دلوقتى لوحدى مع نفسي

وبفكر إيه الذنب اللى أنا أذنبته

والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبى ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمة

أنا مش قادر أتحمل أكتر

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

مش عايز حد يجينى ينصحنى يواسينى

أنا عايز اللى يريحنى أنا عايز اللى يناسينى

كان مالى الدنيا عليا كان كل الدنيا فى عينى

الذكرى بقى متعبة ومغلبة قلبى مغلبة

أنسى إزاى والله ماهاقدر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

على بالى ذكريات سبهالى

.. آه كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالي