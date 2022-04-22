الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامي صبري يحتفل بعيد الفطر بحفل غنائي في الكويت.. 6 مايو

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 6 مايو المقبل، وذلك داخل “حولي بارك” بدولة الكويت، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء ويستمر حتى منتصف الليل، ويقدم رامي صبري لجمهوره في الكويت مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "كلمة وغريب الحب وهموت من غيرها، وإنتي بتهزري، وعيونه لما قابلوني، وشطبنا، وبقابل ناس، وفارق معاك، أسيبك يومين، والراجل، وأنا معاه، وأهد الدنيا، والكلام كله عادي، وما بلاش تقولي، والراجل".

آخر أعمال رامي صبري الغنائية

وطرح النجم رامي صبري مؤخرا أحدث كليباته الغنائية بعنوان “مع نفسي” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي.

youtube

 

 

 كلمات أغنية مع نفسي

قاعد دلوقتى لوحدى مع نفسي

وبفكر إيه الذنب اللى أنا أذنبته

والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبى ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمة

أنا مش قادر أتحمل أكتر

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

مش عايز حد يجينى ينصحنى يواسينى

أنا عايز اللى يريحنى أنا عايز اللى يناسينى

كان مالى الدنيا عليا كان كل الدنيا فى عينى

الذكرى بقى متعبة ومغلبة قلبى مغلبة

أنسى إزاى والله ماهاقدر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

على بالى ذكريات سبهالى

وليالى كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالى

على بالى ذكريات سبهالى

.. آه كانت أحلى ليالى

ده الغالى غالى وهايفضل غالي

النجم رامي صبري “حولي بارك” دولة الكويت عيد الفطر المبارك بعيد الفطر عيد الفطر أغنية مع نفسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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