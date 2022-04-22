الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير أوقاف الإسماعيلية يفتتح مسجد «نور الإسلام» بالقصاصين

مسجد نور الإسلام
مسجد نور الإسلام

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، مسجد نور الإسلام، بقرية "أم عزام" التابعة لإدارة أوقاف القصاصين الجديدة، بحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ السيد عطية، مدير المتابعة بالمديرية والشيخ ياسر عبدالوهاب، مدير إدارة القصاصين وخطيب الجمعة، وقرأ قرآن الجمعة، الشيخ السيد غريب.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه تم عقد غرفة عمليات بالمديرية قبل صلاة الجمعة، وقام بالمرور على مساجد إدارة أبوصوير، لمتابعة سير العمل وخطوط سير المفتشين ومتابعة توزيع جميع الخطباء على المساجد، بصحبة الدكتور محمد عبدالمعبود، مدير الدعوة والشيخ أشرف عدوي، مسئول خطباء المكافأة بالمديرية وعدد من المشايخ بجهاز المتابعة بالمديرية.

كما قام وكيل الوزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بالمرور على الإدارة والمساجد؛ تأكيدًا على التزام الجميع بالعمل، ولمتابعة سير العمل على أرض الواقع.

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