مجلة بريطانية: مصر تدعم مميزات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشروعات الطاقة الخضراء

سلطت مجلة "بورت تكنولوجي" البريطانية المعنية بالشحن البحري والموانئ، الضوء على توقيع مصر مذكرتي تفاهم مع شركات أجنبية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، مشيرة إلى تلك الاتفاقيات تبرز حرص مصر على الدفع بمزيد من المشروعات التي تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت المجلة إلى توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفاقية مع شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية لإنتاج 350 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا بهدف تموين السفن باستثمارات تصل إلى 3 مليار دولار، و من المقرر أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى من المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف طن، على أن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الأول من 2026.

ونقلت المجلة عن رئيس الوزراء قوله إن "الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على توقيع المزيد من المشاريع التي تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، وإشارته بأن الاتفاقية تعد جزءًا من العديد من الشراكات التي أبرمتها الدولة المصرية في هذا الإطار الذي يتوافق مع القدرات الهائلة لمصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم الثانية أبرمتها الحكومة مع شركة "إيميا باور" الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين سنويا ، بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى من المشروع.

وأضافت إن هذه الاتفاقيات تضاف لمذكرة تعاون منفصلة أبرمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عملاق الشحن الدنماركي "إيه بي مولر - ميرسك" الشهر الماضي لاستكشاف إنشاء إنتاج الوقود الأخضر على نطاق واسع في مصر، مشيرة إلى أنه سيجري الطرفان دراسة جدوى المشروع قبل نهاية عام 2022، لإقامة مشروع لتوفير الوقود الأخضر بكميات كافية للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية في الشحن البحري.