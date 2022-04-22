يستغرق نصف ساعة.. تعرف على لحن الألف هزة الذى يزين «الجمعة العظيمة»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالجمعة العظيمة، وتذكار صلب السيد المسيح على يد اليهود.

وقال أندرو عادل، الحاصل على دبلوم الموسيقى الكنسية من معهد الدراسات القبطية لـ"الدستور"، إن أبرز ما يميز يوم الجمعة العظيمة هو أن الشمامسة يرتلون أطول لحن على الإطلاق فى الكنيسة، وهو لحن "بيك إثرونوس"، ويستغرق من 20 إلى 30 دقيقة لتلاوته، ما دفع عددًا من مرتلى الكنيسة القبطية الكبار لتسميته بـ"لحن الألف هزة"، نسبة إلى كثرة الهزات الصوتية المُصاحبة للتلاوة.

وتقول كلمات اللحن بحسب "عادل"، بعد ترجمته، "كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هم قضيب ملكك، طوبى للذي يتفهم في أمر المسكين والفقير في اليوم السوء ينجيه الرب الليلويا".

وعن الجمعة العظيمة، يقول البابا الراحل شنودة الثالث، في كتاب "تأملات في الجمعة العظيمة" إن التعبير العملي للحب، هو العطاء والبذل، حتى الموت، نحب المحبة التي تصعد على الصليب، المحبة التي تصل إلى الموت من أجل من تحبه، أو على الأقل تكون مستعدة قلبيًا أن تصل إلى الموت وأن تبذل ذاتها. انظروا في التوبة وفي مقومة الخطية، كيف أن الرسول يعاتب أهل العبرانيين ويقول: "لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية".