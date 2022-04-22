الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

يستغرق نصف ساعة.. تعرف على لحن الألف هزة الذى يزين «الجمعة العظيمة»

الجمعة العظيمة
الجمعة العظيمة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالجمعة العظيمة، وتذكار صلب السيد المسيح على يد اليهود.
 وقال أندرو عادل، الحاصل على دبلوم الموسيقى الكنسية من معهد الدراسات القبطية لـ"الدستور"، إن أبرز ما يميز يوم الجمعة العظيمة هو أن الشمامسة يرتلون أطول لحن على الإطلاق فى الكنيسة، وهو لحن "بيك إثرونوس"، ويستغرق من 20 إلى 30 دقيقة لتلاوته، ما دفع عددًا من مرتلى الكنيسة القبطية الكبار لتسميته بـ"لحن الألف هزة"، نسبة إلى كثرة الهزات الصوتية المُصاحبة للتلاوة.

وتقول كلمات اللحن بحسب "عادل"، بعد ترجمته، "كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هم قضيب ملكك، طوبى للذي يتفهم في أمر المسكين والفقير في اليوم السوء ينجيه الرب الليلويا".

وعن الجمعة العظيمة، يقول البابا الراحل شنودة الثالث، في كتاب "تأملات في الجمعة العظيمة" إن التعبير العملي للحب، هو العطاء والبذل، حتى الموت، نحب المحبة التي تصعد على الصليب، المحبة التي تصل إلى الموت من أجل من تحبه، أو على الأقل تكون مستعدة قلبيًا أن تصل إلى الموت وأن تبذل ذاتها. انظروا في التوبة وفي مقومة الخطية، كيف أن الرسول يعاتب أهل العبرانيين ويقول: "لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية".

الجمعة العظيمة احتفالات الجمعة العظيمة ذكرى الجمعة العظيمة يوم الجمعة العظيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

لماذا أخفى الله ليلة القدر وما علاماتها؟.. «الإفتاء» تجيب

«الصحة»: انخفاض المنحنى الوبائى لكورونا بعد تجاوز نسب التطعيم 55%

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

«زراعة البحيرة» تبحث تفعيل بروتوكول التعاون للتحول من الرى التقليدى للأنظمة الحديثة

مستشار ألمانيا يعلن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالي

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى