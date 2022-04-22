الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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محافظات

جولات ليلية لـ«أوقاف الإسماعيلية» للتأكد من غلق المساجد فى صلاة التهجد «صور»

جريدة الدستور

كثفت وزارة الأوقاف من الجولات الليلية المرورية على المساجد للتأكد من إغلاقها، بناءً على توجيهات الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد ضمن الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق، أجرى الشيخ السيد عطية، مدير المتابعة، والدكتور محمد عبدالمعبود، مدير الدعوة وجهاز المتابعة ومديرو الإدارات الفرعية والمفتشون بها، جولات مسائية، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص صلاة التهجد والاعتكاف.

 

 

وكانت وزارة الأوقاف قررت بناء على التوجيهات  بلجنة إدارة الأزمات وجائحة كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد وذلك ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد.

 جدير بالذكر أن القطاع الديني، أصدر بيانا يوضح فيه أن صلاة التهجد من السنن وأن السنن الأفضل لها أن تصلى في البيت.

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