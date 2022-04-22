ضبط مسجلين خطر بمخدرات وأسلحة نارية فى المحلة

تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة، حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما وبحوزتهما بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للترويج.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.