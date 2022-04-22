الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجلين خطر بمخدرات وأسلحة نارية فى المحلة

المتهمين
المتهمين

تمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة، حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما وبحوزتهما بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للترويج.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة النارية وزارة الداخلية مديرية أمن مركز شرطة هواتف محمولة البحث الجنائي خرطوش

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وائل لطفي

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