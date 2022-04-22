الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليورو يتراجع بعد تصريحات «المركزي» الأوروبي

اليورو
اليورو

انخفض اليورو اليوم بعد أن أدلى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي بتصريحات متباينة، في حين تدعم الدولار بتوقعات رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأعطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعض الإشارات على الميل للتيسير بالقول إن البنك قد يحتاج إلى خفض توقعاته للنمو.

جاء ذلك بعد انضمام نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس المعروف بميله للتيسير إلى عدد متزايد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى إنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول إلى جانب رفع سعر الفائدة في يوليو.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن زيادة سعر الفائدة نصف نقطة "ستكون مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي في الثالث والرابع من مايو.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.2 بالمئة إلى 1.0812 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 100.85.
وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.8 بالمئة لكل منهما إلى 0.7308 دولار و0.6679 دولار على الترتيب.

وانخفضت الكرونة النرويجية 0.2 بالمئة إلى 8.928 للدولار.

ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.4 بالمئة إلى 6.502 يوان للدولار في التعاملات بلندن، ويبدو أنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وارتفع الين الياباني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 127.88، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2002 عند 129.43، والذي بلغه يوم الأربعاء، إذ تمسك البنك المركزي بسياسته النقدية فائقة التيسير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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