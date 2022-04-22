أمريكا تشدد على وجود حكومة فعالة في اليمن لتعزيز جهود إنهاء الصراع

شددت الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية وجود حكومة فعالة باليمن تتسم بالشفافية لتعزيز جهود إنهاء الصراع وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك، بحسب بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا دعم الهدنة وإجراء إصلاحات حكومية شاملة في البلاد،

كما هنأ وزير الخارجية الأمريكي في بداية الاتصال، رشاد العليمي على منصبه الجديد، مرحبا باجتماع المجلس ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى في عدن هذا الأسبوع.

وجدد "بلينكن" التأكيد على دعم الولايات المتحدة للهدنة المستمرة، وفرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود،

كما شدد على أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، مؤكدا الحاجة إلى اغتنام الزخم من هذه التطورات الإيجابية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.

وكانت أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليمني أن البرلمان المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن منح ثقته لحكومة الكفاءات السياسية، وبعد التصويت على الثقة، أقر البرلمان ميزانية الحكومة وبيانها المالي، مع طلب قُدم للحكومة بأن تعرض لاحقا إجابات وتوضيحات لاستفسارات النواب بخصوص بعض جوانب البيان.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس البرلمان سلطان البركاني، وحضور رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، وأصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارا بتعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيرا للدولة إضافة إلى منصبه، كما تم اختيار محمد الغيثي رئيسا لهيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة تضم 50 شخصية يمنية تشكلت مع مجلس القيادة الرئاسي بموجب مرسوم نقل السلطة في 7 أبريل الحالي.

وثمن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك سعيد، منح مجلس النواب الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام.

وشدد رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على أن الحكومة إذ تجد في ثقة مجلس القيادة الرئاسي وثقة مجلس النواب حافزا إضافيا لتجاوز المرحلة الصعبة بالمزيد من الجهد والعمل الممنهج والبناء فإنها تؤكد على التزامها بالمحددات السياسية لمجلس القيادة الرئاسي، والتي وردت في خطاب الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة عقب أدائه اليمين الدستورية، وكذا التوصيات الهامة المقدمة من مجلس النواب.