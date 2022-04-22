الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين فى أفغانستان

التفجيرين الإرهابيين
التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان

 أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان، واستهدف أحدهما مسجدا في مزار شريف، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من المدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني، والأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ووفقًا لتقارير أفغانية، استهدفت عدة انفجارات مدرسة عبدالرحيم شهيد الثانوية ومركز ممتاز التعليمي القريب من منطقة داشت بارجي غرب كابول، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، والعديد منهم في حالة حرجة.
وفي تغريدة على "تويتر"، أدان مكتب حقوق الإنسان الهجمات المميتة؛ قائلًا: “الهجمات على المدارس والأطفال مقيتة، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية”.

وضم مفوض اللاجئين، "فيليبو جراندي"، صوته للإدانات، معربًا عن مواساته لأسر القتلى أو الجرحى في "الهجوم الجبان والمروّع" الذي استهدف المدرسة. وقال في تغريدة على "تويتر" إن "التنوع العرقي والديني واللغوي في أفغانستان خطر كبير. يجب احترامه والحفاظ عليه".

بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)، إنها تدين بشكل قاطع الهجوم الشنيع على المدارس في كابول، ودعت في تغريدة على حسابها على "تويتر" إلى تقديم المسئولين عن الجرائم إلى العدالة، وتقدمت رئيسة البعثة، ديبورا ليونز، بتعازيها الحارة لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان، الهجوم على المؤسسات التعليمية في كابول، وناشدت بأشد العبارات جميع الأطراف حماية الأطفال في جميع الأوقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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