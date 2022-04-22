إيطاليا تدشن أول محطة لطاقة الرياح البحرية بخبرة صينية

دشنت إيطاليا رسميا أول مشروع لطاقة الرياح البحرية في البلاد وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا ” الصينية، قد قامت شركة صينية بتوريد توربينات لمشروع بيليوليكو، الذي تم توصيله بشبكة الكهرباء في حفل أقيم في ميناء تارانتو بجنوب إيطاليا.

تمتلك محطة بيليوليكو 10 توربينات تنتج إجمالي 30 ميغاوات من الكهرباء. ويمكن لمحطة طاقة الرياح تزويد ما يقرب من 20 ألف منزل سنويا بالكهرباء، وفقا لما ذكرته شركة توريد المعدات الصينية ((مجموعة مينغ يانغ المحدودة للطاقة الذكية)).

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا تعقد العزم على "تسريع تركيب الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في مزيج الطاقة الوطني".

وذكر أن "الطاقة البحرية يمكن أن تساعد في عملية التحول الأخضر، مع تأمين فرص اقتصادية للدول ذات المناطق الساحلية الكبيرة، مثل إيطاليا، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتحقيق التآزر بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الأزرق".

من جانبه، قال وانغ لي خه، نائب رئيس ((مجموعة مينغ يانغ للطاقة الذكية))، إن المشروع عزز تبادل التكنولوجيا والخبرة في مجال طاقة الرياح البحرية بين الشركات الصينية والأوروبية، وقدم إسهامات للتعاون الدولي في تعزيز تنمية الطاقة النظيفة ومعالجة تغير المناخ.