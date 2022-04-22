الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خريطة تحويلات مرورية بمحور المشير

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بكوبرى السيارات الجارى تنفيذه أعلى محور المشير، الأمر الذى يتطلب غلق محور المشير اتجاه مناطق القاهرة الجديدة قبل منطقة الأعمال وتحويل حركة المركبات عن طريق الانحراف يميناً تجاه طريق خدمة مستحدث لمسافة (100م) والعودة مرة أخرى إلى محور المشير تجاه مناطق القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 22-4-2022 ولمدة (7 أيام / ليل نهار).

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كثافات مرورية القاهرة الجديدة الإدارة العامة مرور القاهرة تحويلات مرورية محور المشير الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

أول ظهور لفتيات المترو: «السيدة شتمتنا وقالت سيبين جسمكم للرجالة تنهش فيه» (فيديو)

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

«محارب يتمم صفقة الأسلحة».. تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل «جزيرة غمام»

خريطة تحويلات مرورية بمحور المشير

اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى