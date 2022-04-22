«البحوث الفلكية» يكشف عن تفاصيل آخر ظاهرة فى رمضان

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أن يوم الأحد الموافق 1-5-2022 هو المتمم لشهر رمضان 1443 هجرياً، وستكون غرة شهر شوال 1443 هجرياً فلكياً هو يوم الإثنين الموافق 2-5-2022 ( عيد الفطر المبارك ).

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10:28 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من شهر رمضان 1443 هجرياً الموافق 30-4-2022 ( يوم الرؤية )، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب الشمس فيعتبر ذلك ( يوم الرؤية )، ويتراوح مابين ( 6 - 20 دقيقة).

البحوث الفلكية يكشف عن تفاصيل آخر ظاهرة في رمضان

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن القمر ( في طور الهلال القديم ) سيغرب قبل غروب الشمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب الشمس، وذلك اليوم بمدد يتراوح ما بين ( 14 - 15 دقيقة).

تعرف على موعد عيد الفطر 2022

وينتظر المسلمين من كافة الدول موعد عيد الفطر لعام 2022 للإحتفال فيه ولأداء صلاة العيد مع الأصحاب والأقارب، ويحل هذا العام موعد عيد الفطر 2022 يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 ميلاديا و1 شوال 1443 هجريا.

لماذا سمي عيد الفطر بهذا الأسم؟

من المعروف أن عيد الفطر يأتي في اليوم الأول من شوال، الذي يفطر فيه المسلمين محتفلين بإتمام الصيام بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، ويبدأ عيد الفطر المبارك بعد غروب الشمس اليوم الأخير من شهر رمضان الكريم وينتهي بعد غروب الشمس اليوم الأول من شهر شوال، ويتميز عيد الفطر المبارك بإغناء الفقراء عن السؤال بدفع زكاة عيد الفطر الواجبه على كل فرد مسلم لديه قوت يوم وليلة في ليلة العيد وتؤدي قبل صلاة العيد.