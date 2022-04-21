الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بمستشفى تحت الإنشاء في 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل مستشفى تحت الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقى مدير أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل مستشفى في مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع البلاغ وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وجرت السيطرة عليه وعملية الإخماد دون إصابات.

الحماية المدنية الجيزة حريق مستشفى 6 أكتوبر

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وائل لطفي

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