الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الطاقة اللبناني: البنك الدولي يدرس مشروع تمويل استيراد الغاز والكهرباء

وليد فياض
وليد فياض

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن البنك الدولي لم يرفض تمويل عقود مشروع استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ولكنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، موضحًا أنه تم عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولكنه لم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة.

واعتبر فياض، في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه لا مبرر للتأخير في التمويل، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأمريكية بلبنان دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية بلبنان آن جريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة.

وأوضح أن الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية والبنك الدولي لكي يدخلوا لبنان معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل.

وأكد أن العقد مع الأردن قد تم توقيعه سابقا لكنه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة أنجزت ما عليها لكن التأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال.

وزير الطاقة والمياه اللبناني مشروع استيراد الغاز الغاز مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات مايو غدا

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

استبدال العقوبة لـ«الخدمة العامة».. تحركات برلمانية لحل أزمة الغارمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلى الحرم القدسى

16 بندًا لمنع انتهاكات إسرائيل.. بيان اللجنة العربية حول الأوضاع فى الأقصى

اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى