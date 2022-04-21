وزير الطاقة اللبناني: البنك الدولي يدرس مشروع تمويل استيراد الغاز والكهرباء

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن البنك الدولي لم يرفض تمويل عقود مشروع استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ولكنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، موضحًا أنه تم عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولكنه لم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة.

واعتبر فياض، في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه لا مبرر للتأخير في التمويل، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأمريكية بلبنان دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية بلبنان آن جريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة.

وأوضح أن الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية والبنك الدولي لكي يدخلوا لبنان معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل.

وأكد أن العقد مع الأردن قد تم توقيعه سابقا لكنه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء، موضحا أن الحكومة أنجزت ما عليها لكن التأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال.