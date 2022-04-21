«ذا ناشيونال»: مصر تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن مصر تواصل ريادتها في مكافحة تغير المناخ وتعزيز طموحاتها في الدفع بمزيد من المشروعات التي تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من أجل تحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، خصوصا في ظل استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" هذا العام.

تصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء

وسلطت الصحيفة الضوء على توقيع مصر مؤخرا مذكرتي تفاهم مع شركات أجنبية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الوقود الأخضر، أحدهما بتكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة مليارات دولار، حيث وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفاقية مع شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنويا بهدف تموين السفن.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى إقامة منشأة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويا، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنويا، وتأتي في إطار حرص الحكومة على توقيع المزيد من المشاريع التي تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ في نوفمبر من هذا العام.

علامة فارقة

ونقلت الصحيفة عن فريدريك بيلوي، نائب رئيس العمليات الدولية في شركة "إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية قوله، إن "تطوير مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر سيكون علامة فارقة في المنطقة"، مضيفا أنه "سيخلق فرص عمل محلية في مصر ويدعم عملية إزالة الكربون لبعض الصناعات الأكثر كثافة في إنتاج الكربون، وهي النقل".

كما أبرزت الصحيفة توقيع مصر مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيميا باور" الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز مصر من قدراتها على إنتاج الطاقة الخضراء المتجددة.

ونوهت الصحيفة أيضا إلى إبرام الحكومة المصرية في القترة الأخيرة عددا من الاتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، من بينها مذكرة تفاهم الشهر الماضي مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة، بسعة مليون طن سنويا- تزداد إلى 3 ملايين طن- وبتكلفة استثمارية خمسة مليارات دولار، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2025.