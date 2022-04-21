6 نصائح لتغذية مرض السكري فى الصيف

يمكن أن يكون الصيف قاسياً بالنسبة لمرضى السكري لأنهم يصابون بالجفاف سريعا أكبر من غيرهم مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، قد لا يكون جسمهم قادرًا على التبريد بشكل طبيعى، لأن بعض مضاعفات السكري يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية والأعصاب ، وبالتالي تؤثر على الغدد العرقية

فيما يلي بعض النصائح الغذائية لمرض السكر وفقا لموقع “hindustantimes ”

اختر الكربوهيدرات الصحية:

تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والبقوليات غير النشوية والحليب قليل الدسم ومنتجات الألبان التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) منخفضة وتؤدي إلى بطء إطلاق الجلوكوز في الدم. تجنب السكريات المكررة والدقيق.

إضافة الألياف إلى وجباتك:

تساعد الألياف في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة وقت الهضم وامتصاص السكريات في الدم تحتوي الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات على نسبة عالية من الألياف.

تناولي الفاكهة:

إن تناول الفاكهة لن يساعد فقط على إخماد العطش والشعور بالانتعاش في الطقس الحار ولكنه أيضًا رائع للتغذية الجيدة. الفواكه والخضروات الصيفية مثل البطيخ والطماطم والسبانخ والخيار والكرفس والتوت والفلفل لا توفر الترطيب الكافي فحسب ، بل إنها غنية أيضًا بالألياف وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين أ والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين والأنثوسيانين. يحتوي البطيخ والخيار على أكثر من 90٪ ماء.

تناول المانجو باعتدال:

يمكن لمرضى السكر أيضًا أن يستمتعوا بالمانجو في وجباتهم ولكن يجب أن يكونوا حذرين من أحجام الحصص، و يجب أن تؤكل الفاكهة باعتدال حاول استبدال حصص الروتي والأرز بها ، واشتمل على مصادر البروتين مثل البقوليات والحمص والبازلاء والفاصوليا والبانير والأسماك والبيض لتقليل المؤشر الجلايسيمي.

تناول ثالي متوازن:

ضعي الحبوب ، الحبوب ، ، السمك ، البيض ، الخضار واللبن الرائب في الأجزاء الصحيحة للحصول على طعام صحي ومغذٍ ومتوازن.

لا تأكل كل الكربوهيدرات دفعة واحدة :

سيؤدي ذلك إلى إطلاق أسرع للسكر في الدم وارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.