أثناء اللهو.. نقل طفل للمستشفى لدغه عقرب فى سوهاج

أصيب طفل في منتصف العقد الأول من العُمر بحالة إعياء واتساع بحدقة العين، إثر لدغ عقرب له أثناء لهوه بالشارع أمام منزل أسرته، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول الطفل «أ. ك م.م»، 5 سنوات، ويقيم بدائرة مركز طهطا، مصابا بحالة إعياء شديدة، ادعاء لدغ عقرب، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده، 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله بالشارع أمام المنزل لدغه عقرب مما نتج عنه إصابته، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.