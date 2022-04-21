الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في عيدها القومي.. محافظ سوهاج يفتتح مجسم «الساعة» بمدخل كوبرى أخميم

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مساء الأربعاء، مجسم" الساعة" بالمدخل الشرقي لكوبري أخميم، والذي تم تصميمه وتنفيذه إهداءًا من الهيئة العربية للتصنيع لمحافظة سوهاج، تزامنا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي. 

حضر الافتتاح اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد، ووفد الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء ابراهيم صبحي، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن أعمال المجسم جاءت بالتوازي مع ما يشهده شارع “سوهاج-أخميم” من أعمال تطوير وتجميل لتكتمل الصورة الحضارية اللائقة للموقع الهام والحيوي، وقد شمل المجسم ساعة ميكانيكية بالأربع اتجاهات، وساعة رملية، بالإضافة الى أعمال اللاندسكيب، وأحواض الزرع والزينة، وأعمال الإنارة.

مشروعات محافظ الهام جسم تنسيق تصنيع كوبر

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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