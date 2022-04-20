الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا كيرلس وليم يصلى فى 10 كنائس خلال الأسبوع المقدس

الأنبا كيرلس وليم
الأنبا كيرلس وليم

يشارك الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك في فعاليات أسبوع الآلام، ويحرص على المشاركة فى الصلاة بين أبناء الكنائس في مناطق الإيبارشية الأربع.

ومن المقرر خلال هذه الفترة أن يترأس الأنبا كيرلس وليم صلوات القداسات والبصخات في 10 كنائس.

كانت البداية من كاتدرائية أم المحبة الإلهية، بمدينة أسيوط، حيث ترأس صلاة القنديل وقداس جمعة ختام الصوم الأربعيني، صباح الجمعة 15 أبريل 2022، ثم صلاة قداس أحد الشعانين بكنيسة السيدة العذراء بالنخيلة، يوم الأحد 17 أبريل 2022.

ويترأس  الأنبا كيرلس، غدًا الخميس، قداس اللقان وخميس العهد، بكنيسة سيدة الوردية ببويط، ثم يترأس صلوات بصخة الجمعة العظيمة، بكنيسة قلب يسوع الأقدس بالقوصية، ظهر الجمعة 22 أبريل الجاري.

وعلى صعيد مشاركة المدبر البطريركي لإيبارشية أسيوط لأبنائه في صلوات البصخة المقدسة خلال اسبوع الآلام، ترأس الأنبا كيرلس وليم صلوات البصخة بكنائس أم الرحمة بالناصرية، الشهيد العظيم مارجرجس بكوم أبوحجر، الشهيد العظيم مارجرجس بالعزية، السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس الثاني بالعزية، والسيدة العذراء بالحمراء.

ويختتم البرنامج الاحتفالي، بصلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت 23 أبريل، الجاري بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، وبداية زمن الخماسين المقدسة.

تبدأ الكنائس المصرية، فعاليات أسبوع الآلام وهو الأكثر قدسية فى السنة القبطية، يحتفل فيه المسيحيون بدخول السيد المسيح إلى القدس وتأسيس "سر التناول"، ثم صلبه وموته، ثم القيامة من الأموات حسب المعتقد المسيحي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وتسير الكنائس المسيحية خلال أسبوع الآلام على نهج واحد في إيقاف القداسات اليومية، وبدأ صلوات "البصخة" المقدسة، التى تعنى "الاجتياز" أو "العبور" باللغة اليونانية، واتشحت الكنائس بالسواد، وأغلقت الأديرة أبوابها ليدخل الرهبان حالة من العزلة، حتى ليلة العيد.

الانبا كيرلس وليم المدبر البطريركي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك فعاليات اسبوع الالآم صلاة القنديل

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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