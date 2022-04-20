مزارع يخنق طفلًا انتقامًا من والده في المنيا

واقعة مؤسفة كشفتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بعد تغيب طفل بالمنيا والعثور على جثته بأحد المجاري المائية، وتبيَّن أن مزارعًا وراء ارتكاب الواقعة للانتقام من والد المجني عليه.

وتلقى مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا بلاغًا من عامل مقيم بدائرة المركز أفاد بغياب نجله 4 سنوات، حال لهوه بجوار مسكنهما ولم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه.

وبإجراء التحريات الأولية، توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء واقعة الغياب مزارع مقيم بدائرة القسم من أبناء عمومة والد المتغيب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل الطفل من خلال استدراجه لقطعة أرض زراعية وتكبيله وخنقه حتى فارق الحياة، ثم وضع جثته داخل 2 جوال بلاستيك وألقاهما بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، بغرض الانتقام من والده لقيامه بالتشهير به بالسرقة بين أهالي القرية سكنهم، كما أرشد عن مكان تخلصه من الجثة، وتم انتشالها وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.