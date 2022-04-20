6 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على العديد من القرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية "نبق" بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2.39 فدان (تعادل 10079 م2) لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.

ووافق المجلس -أيضًا- على قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة، والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بمناطق محافظة القاهرة (الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية)، لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وإدارة عقود التشغيل، وتطوير آلية المراقبة والرصد لرفع كفاءة المنظومة، وحرصاً على وضع نظام جديد لمراقبة المنظومة الجديدة.

وشملت القرارات أيضا الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/4/2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

َوتطرق الاجتماع إلى الموافقة على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجاري، لاتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جراراً جديداً، وتحديث 50 جرار هنشل، في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تحديث الأسطول الحالي بشراء عدد من الجرارات والعربات الجديدة، وإعادة تأهيل العربات والجرارات الحالية، بهدف تقليل زمن التقاطر، ورفع كفاءة عوامل الأمان والسلامة، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع، بما يكون له أثر ايجابي على العائد الاقتصادي لهيئة سكك حديد مصر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار 1500 عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، وكذا قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه، والتي تم تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.