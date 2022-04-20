الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: إنتاج 760 ألف طن سكر من 7 ملايين طن قصب بـ«الصناعات التكاملية»

قصب السكر
قصب السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 7.1468 مليون طن، أنتجت نحو 763.809 ألف طن سكر حتى الآن،
 ونحو 17506 طن سكر من المنتج من البنجر حتى اليوم بمصانع  الإنتاج بالوجه القبلي.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب، لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيهًا في الموسم الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي ‏للوزارة أحمد كمال، معاون الوزير، إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجّه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

من جهته، صرّح اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية، بأنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام، وأكد صلاح فتحي، العضو المنتدب للشركة، أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع، مشيرًا إلى أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل استلام القصب ‏المورد تنفذ حسب توجيهاته.‏

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد قصب السكر منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى نهاية أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيهًا للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيهًا للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيهًا في الموسم الماضي.

وزارة التموين التجارة الداخلية وزير التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية اسعار توريد قصب السكر وزارة التموين والتجارة السكر والصناعات التكاملية وزير التموين والتجارة الداخلية الصناعات التكاملية التموين والتجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

حدث ليلا| موظف يطلق النيران على شقيقيه بالوراق ووالد «طفلة البلكونة» يغادر قسم الهرم

وزيرة الهجرة تستقبل «أبطال مصر في أوكرانيا».. وشاب سعودي يروي «شهامة العشيري»

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

اجتماع حكومي لبحث «بدائل التوك توك».. ووزير قطاع الأعمال يتفاوض مع شركة عالمية

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

تعليق مؤثّر من هاني عادل على صورة «إفطار على قبر الصديق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس