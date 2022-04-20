أسعار زيوت الطعام اليوم الأربعاء

تواصل أسعار زيوت الطعام، الثبات في القيمة السعرية لدى تجار الجملة بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

أسعار زيوت الطعام بالطن اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022

استقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 30,800 جنيه.

وثبت سعر زيت الأولين في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 29,700 جنيه ،استقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 30,500 جنيه ،كما ثبتت أسعار زيت الذرة المكرر أيضًا بالسوق المصري، ليصل سعر الطن إلى 36 ألف جنيه ،واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، ليسجل سعر الطن 35 ألف جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك الأربعاء 20 أبريل 2022

استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة «750 مل» 33 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس «800 مل» 34 جنيهًا.

أسعار الزيت في بورصة ماليزيا

استقر عقد مايو لتداول زيت النخيل عند 1680 دولارًا للطن، في إغلاق الجلسة الصباحية ببورصة ماليزيا.

وثبت عقد مايو لتداول زيت الأولين عند 1690 دولارًا بالجلسة الصباحية.

وقال الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القيادة السياسية أصدرت تعليماتها بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر يتم تجديدها دوريًا.

وأضاف عبدالوهاب فى تصريحات لـ"الدستور" خلال جولة تفقدية للمصنع، أن السلع الاستراتيجية داخل منافذ التوزيع التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تكفي لعدة أشهر ويتم تجديدها بشكل دوري، كما أن محطة الزيوت الصب في المكس يكفي لمدة شهرين، ولن يحدث نقص في أي سلعة.

وتابع عبدالوهاب أن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لديهم شهريًا زيت تمويني يكفي مدة شهرين بكمية تصل إلي 60 ألف طن، وكل مواطن له زجاجة واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة.

وأشار عبدالوهاب إلى أنه تم التعاقد على الزيت الخام مدة تكفي حتى شهر يونيو القادم، ومن خلال تعليمات القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الاستراتيجية، تم شراء 101 ألف طن زيت خام محلي ومستورد بسعر 32 ألفا و577 جنيها، مُشيرًا إلى أن وزارة التموين تعاقدت في مارس الماضي، على شراء 101 ألف طن زيت خام منها، و80 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي.

وأكد عبدالوهاب أن الدولة تتحمل 7 جنيهات في زجاجة الزيت المطروحة على بطاقة التموين، حيث سعر زجاجة الزيت 800 مللي بـ26.75 جنيه في السوق الحر بينما يتم طرحها على بطاقة التموين بسعر 20 جنيهًا، وزجاجة الزيت 1 لتر 32 جنيها في السوق الحرة، بينما يتم طرحها على البطاقة بسعر 25 جنيها.