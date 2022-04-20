الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب مشادة كلامية.. تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب في السلام

جثة
جثة

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بعرض المتهم بقتل شاب في مشادة كلامية بسبب تعاطي المخدرات على الطب الشرعي، وإجراء تحليل مخدرات لبيان تأثير المخدر عليه وقت الحادث من عدمه.

كان مأمور قسم شرطة السلام أول تلقى إخطارًا من مستشفى السلام العام، يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في البطن ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود.ع.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتداء المجني عليه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ووجود جرح طعني نافذ في البطن.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما طالبت بسرعة ضبط وإحضار المتهم وإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها، فضلًا عن استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم، سدد الأخير على إثرها طعنة نافذة من سلاح أبيض كان بحوزته في بطن المجني عليه وأودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

نيابة السلام الجزئية الطب الشرعي تعاطي المخدرات الحادث تحليل مخدرات مشادة كلامية

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وائل لطفي

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