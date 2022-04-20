اليوم.. النقض تنظر طعون قيادات الإخوان فى اقتحام قسم شرطة العرب

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعون قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي وآخرين، على أحكام محكمة جنايات بورسعيد الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد عام 2013".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت في سبتمبر 2020 حكمها على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.

وعاقبت المحكمة كلا من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومصعب عصام وعبدالله محمد وعبد الرحمن عاطف ومحمد سعد وإبراهيم جابر وعلي السيد وأشرف مصطفى وحسن فرج وحسام محمد بالسجن المؤبد. كما عاقبت كلا من العفى عباس، ومحمد أحمد، وأحمد دسوقي، وصالح صالح، ومحمد أحمد، وجمال محمد، وثابت محمد، ومحمد زكريا، ورائد سيد، وإسماعيل علي، وعبدالله حسين، والشافعي معاطي، وأحمد محمد، ومحمد عتريس، وأحمد توفيق، وصبري محمد وليد محمد، ومحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد صبحي، وخالد محمد، وأحمد محمد، وخالد مسعد، وعبدالرحمن مصطفي، وحازم كريم، ومحمد سمير، ومحمد إبراهيم، ومحمود محمد، ومحمد حسن، ومصطفى شحاتة، ومحمد محمود، ومحمد نجيب، وأشرف إبراهيم، ومحمود ثروت، وعلي محمد، ومحمد الحضري، ومصطفي أحمد، ومحمد يحيي، ومحمود عبدالعال، ومجدي فتح الله، وعبد الرحمن سيد، ومحمد فؤاد، وصبري محمد، والسيد أحمد، وحسن محمد، ومحمد محمد، ونصر أحمد، وأحمد غريب، وحسام محمد، وإبراهيم محمد، والعربي محمد، ومحمد أحمد، وأحمد زكريا، وعبد الحميد سليم، ومسعد محمد، ومحمود محمد، وأحمد عبدالله بالسجن المشدد 3 سنوات. و عاقبت كلا من غيابيا مصعب أحمد، أشرف محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما عاقبت كلا من عادل رمضان ومتولى محمد وأحمد إبراهيم بالحبس لمدة 6 شهور، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة أشرف محمد أمين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف؛ مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات؛ مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، واقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.