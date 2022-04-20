الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

رئيس مجلس الأمن الروسى: المتطوعون للقتال فى أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقيات جنيف

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا ليسوا متطوعين بالنسبة لروسيا ولا يخضعون لاتفاقيات جنيف.

وقال "ميدفيديف" على حسابه في "تيليجرام": "بالنسبة لنا، المرتزقة ليسوا متطوعين على الإطلاق، فهم ليسوا مقاتلين قانونيين، ولا تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف، المتطوعون الحقيقيون هم فوج "نورماندي-نيمان" الفرنسي، الجيشان الأول والثاني للقوات البولندية، الذين شاركوا معنا في عملية برلين عام 1945، فيلق الجيش التشيكوسلوفاكي الأول، الذي قاتل جنبًا إلى جنب مع الجيش الأحمر خلال الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف: "سوف نتذكر دائمًا مساعدتهم المتفانية"، متابعًا: "نظام كييف لا يعرف التاريخ جيدًا، وهو يتجه بسرعة فائقة نحو إخفاقه؛ ولأنه لا يريد التعلم من أخطاء الآخرين، قرر اللجوء إلى مساعدة اللاندسكنيشت الحديثين".

و أشار إلى أن الارتزاق ليس ظاهرة جديدة من وجهة النظر التاريخية، وأردف: "من المعروف من الماضي أن الاعتماد المفرط على الغرباء المسلحين كان خطيرًا للغاية، فقد أدى في كثير من الأحيان إلى فقدان الدول لاستقلالها".

روسيا أوكرانيا موسكو مجلس الأمن فرنسى التاريخية

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