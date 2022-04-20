أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا ليسوا متطوعين بالنسبة لروسيا ولا يخضعون لاتفاقيات جنيف.

وقال "ميدفيديف" على حسابه في "تيليجرام": "بالنسبة لنا، المرتزقة ليسوا متطوعين على الإطلاق، فهم ليسوا مقاتلين قانونيين، ولا تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف، المتطوعون الحقيقيون هم فوج "نورماندي-نيمان" الفرنسي، الجيشان الأول والثاني للقوات البولندية، الذين شاركوا معنا في عملية برلين عام 1945، فيلق الجيش التشيكوسلوفاكي الأول، الذي قاتل جنبًا إلى جنب مع الجيش الأحمر خلال الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف: "سوف نتذكر دائمًا مساعدتهم المتفانية"، متابعًا: "نظام كييف لا يعرف التاريخ جيدًا، وهو يتجه بسرعة فائقة نحو إخفاقه؛ ولأنه لا يريد التعلم من أخطاء الآخرين، قرر اللجوء إلى مساعدة اللاندسكنيشت الحديثين".

و أشار إلى أن الارتزاق ليس ظاهرة جديدة من وجهة النظر التاريخية، وأردف: "من المعروف من الماضي أن الاعتماد المفرط على الغرباء المسلحين كان خطيرًا للغاية، فقد أدى في كثير من الأحيان إلى فقدان الدول لاستقلالها".