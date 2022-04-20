«العائدون» الحلقة 18.. نزار يبدأ التخطيط للإطاحة بوالى داعش

واصل مسلسل «العائدون»، المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة الـ18 من مسلسل "العائدون" تخطيط نزار "نائب والي داعش" للإطاحة بـ"سياف" (والي داعش)، عن طريق المعلومات التي يعرفها عن التنظيم الإرهابي.

وعرضت الحلقة حوارًا بين "نزار" وطليقة "سياف" المحبوسة داخل جدران زنازين مبنى "داعش"، والتي تجسد دورها الفنانة "رشا بلال"، وهو يعترف بالأعمال الإرهابية التي تنفذها "داعش"، قائلاً: "اللي بعرفه عن سياف والتنظيم يهد المعبد".

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وشهدت الحلقة الماضية فى مسلسل العائدون اختراق الأمن المصري الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عبر علاء الشاب المصري الذي تم تجنيده وغير اسمه لابوعمر المهاجر.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.