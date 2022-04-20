العائدون الحلقة 18|علاء يسرب أول دفعة من الصور للمخابرات وتكشف معلومات خطيرة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل العائدون وصول أول دفعة من الصور والمعلومات التي أرسلها علاء " ميدو عادل" إلى جهاز المخابرات العامة بقيادة "محمود عبد المغني" ومدربيه نادين "أمينة خليل" وعمر "أمير كرارة" .

وقد سرب لهم علاء الصور على حسب الاتفاق، لكن توقف تدفقها بسبب دخول "نزار" عليه واخذ الفلاشة المشفرة المسؤولة عن إرسال البيانات، وهو ما آثار قلق عمر لأنه من الممكن أن يكون علاء قد كُشف من قبل الدواعش وهو ما يهدد حياته وسلامة العملية.

وفي إحدى الصور المرسلة لاحظ عمر أنها تحوي على "وشم " يتميز به ضابط القناصة في الجيش الشيشاني، وهو ما يؤكد أن صفوف داعش تضم ضباط مرتزقة ومدربين من قبل جيوش نظامية في العالم كله وانشقوا عنها للتربح من وراء تنظيم داعش الإرهابي.

ووصل "علاء" محمد عادل لمقر التنظيم وسط تشديدات وتحذيرات من جنود التنظيم، وتحت رقابة "نزار"، وكانت مهمة علاء الرئيسيّة التي تلقاها من ضابط المخابرات المصرية عمر"، أن يتقرب من "نزار" لأنه مفتاح الوصول لـ"سياف" الفنان السوري أحمد الأحمد قائد التنظيم ويحاول كسب ثقته.

مسلسل العائدون

وشهدت الحلقة الماضية فى مسلسل العائدون اختراق الأمن المصري الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عبر علاء الشاب المصري الذي تم تجنيده وغير اسمه لابوعمر المهاجر.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية