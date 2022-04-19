«الخارجية الأمريكية» تدرس تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

تدرس وزارة الخارجية الأمريكية، إمكانية تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب"، على ضوء استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء اليوم إن وزارة الخارجية الأمريكية تنظر في طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وفق قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تسهيل حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها من خلال حلفائها في حلف الناتو في حال عدم توفرها لدى الولايات المتحدة.

وأكد البيت الأبيض أن مباحثات الرئيس جو بايدن مع أعضاء الناتو كانت فرصة لمناقشة قائمة الدعم العسكري الذي طلبته أوكرانيا.

وكشف البيت الأبيض عن أن الرئيس جو بايدن بحث أيضًا مع قادة الحلفاء سبل محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

وكانت إيطاليا أعلنت في وقت سابق عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على روسيا ولا سيّما عبر فرض عقوبات جديدة عليها بسبب غزوها أوكرانيا.

وأفاد مسئول عسكري أمريكي في وقت سابق اليوم أن روسيا أعادت نشر قرابة 75% من القوات التي حشدتها قبل بدء غزو أوكرانيا تمهيدًا لمعركة دونباس.

وأضاف المسئول الأمريكي "القوات الروسية تمهد لبدء هجوم كبير ومتوقع في شرقي أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن مدينة ماريوبول الأوكرانية ما زالت تقاوم فيما تراقب واشنطن عمليات هجومية روسية محدودة في دونيتسك بانتظار استكمال التحشيد.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق اليوم الروس والأوكرانيين على إسكات السلاح وإيجاد مسار آمن لكثير من المدنيين المعرضين لخطر مباشر، داعيًا إلى تجميد الأعمال القتالية في أوكرانيا لدواعٍ إنسانية وتوفير ممر آمن للمدنيين.

ودعا جوتيريش الروس والأوكرانيين إلى هدنة إنسانية من 4 أيام، مشيرًا إلى أن فترة عيد الفصح يجب أن تكون لحظة للوحدة من أجل حماية الأرواح والدفع بالحوار.