الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتابع معدلات نسب تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بحر مشتول

تأهيل الترعة
تأهيل الترعة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة بحر مشتول خلف البورصة، بزمام هندسة ري كفر صقر وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري باستمرار متابعة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بحر مشتول خلف البورصة بزمام هندسة ري كفر صقر بإجمالي طول 4 كم وبتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 4200 فدان، حيث بلغت بنسبة التنفيذ 20 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول.

الصرف الصحي الشرقية جمال خدمات البورصة متابعة محافظ الشرقية مياه الشرب المزارعين

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