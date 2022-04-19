الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال حملة تفتيشية.. ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص وسجل صناعي في شبراخيت

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين . 

 ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، وإدارات الطب البيطري ومراقبة الأغذية وتموين شبراخيت  والوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص وسجل صناعى وتم التحفظ على "51 شيكارة مستخلص كسب منتهى الصلاحية زنة الشيكارة 50 ك بإجمالي 550 ك  - 5 طن منتج نهائى و 200 شيكاره نخاله زنه الشيكارة 40 ك بدون فواتير "

كما تم ضبط محل عطارة وتم التحفظ على" 31 عبوة صلصلة - 2000 قطعة ملبس  - 55 علبه كيك  - 31 برطمان طحينة منتهية الصلاحية"، وضبط محل بيع سلع غذائية لعرض 264 قطعه حلوى غير مدون عليها أى بيانات، و ضبط محل منظفات بداخله 40 شيكاره مسحوق غسيل مجهول المصدر وبدون فواتير بإجمالي 400 كجم.

وتم ضبط 7 كجم سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي و كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار، تحرير عدد 4 محاضر لمحلات جزاره لعرض لحوم مكشوفه.

كما تم ضبط 10 كجم أغذية، و48 كيس بطاطس مقليه منتهية الصلاحية ، وتحرير عدد ٤ محاضر جنح صحية، وتم  سحب عدد 10 عينات أغذية مختلفة وإرسالها إلى معمل دمنهور لتحليل مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم  إعدام 32 كجم جبنة وايس كريم

كما تم  تحرير 14 محضرا ضد مخابز ومحلات سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، و تم المرور على المعديات النهرية بنطاق المدينة وقرية ام حكيم  وأسفر المرور عن وجود بعض المخالفات بعدد 2 معديات  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بمعرفة المختصين بالوحدة المحلية. 

حماية المستهلك مصنع محافظ البحيرة منتهية الصلاحية اللواء هشام آمنة مدن ومراكز المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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