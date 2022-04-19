الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في إفصاح لها اليوم.. «المتحدة للإسكان» تشتري 215 ألف سهم خزينة

شركة المتحدة للإسكان
شركة المتحدة للإسكان

أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، اليوم، عن تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة، أمس الاثنين، وذلك في بيان لبورصة مصر وأن عدد السهم بلغ 215 ألف سهم خزينة.

وأضافت الشركة أنه بذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.68% من أسهم رأس المال، وحققت المتحدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 80.92 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 105.8 مليون جنيه في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 133.28 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 185.95 مليون جنيه خلال 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 63.35 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 93.59 مليون جنيه خلال 2020،  فيما أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال 2021، تراجع أرباحها بنسبة 23.5 بالمائة على أساس سنوي.

يشار إلى أن المتحدة للإسكان والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 75.21 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 103.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 113.49 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 182.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تعاملات مصر أساس ألم مليون جنيه ماضي

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