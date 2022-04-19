يوجا لنمو خصلاته .. وضعيات تمنع تساقط الشعر وتعزز صحته

اليوجا تعني الاتحاد ، وتتنفس الأزواج بالحركة في المقابل ، فممارسة اليوغا أسانا (الكلمة السنسكريتية التي تعني الموقف) ، ويمكن لليوجا أن تعمل بسحرها ، روحانيًا وجسديًا، تحفز أوضاع اليوجا تدفق الدم الصحي وتحسن الدورة الدموية.

ونستعرض وفقا لموقع" fustany" طريقة الأساناس التي يمكن أن تساعد في نمو الشعر.

اليوجا تساعد فى نمو الشعر

عند استخدام اليوجا لنمو الشعر ، من المهم ممارسة الوضعيات التي تشمل منطقة تاج الرأس اليوغا للشعر ، على سبيل المثال ، تشمل جميع أوضاع الانحناء للأمام تعزز هذه الأنواع من اليوغا أسانا الدورة الدموية في الرأس ثم تتلقى الخلايا المزيد من الأكسجين الذي يعد مفيدًا أيضًا للجهاز العصبي.

يمكن أن يعالج وضعيات اليوغا أيضًا مشاكل الشعر الأخرى ، بما في ذلك:

تساقط شعر

تساقط الشعر

شعر رقيق

الشيب المبكر

إعادة نمو الشعر الراكد

طية للأمام وتغيير دمية خرقة

هذه الأسانا هي طية أمامية حيث توجد زيادة هائلة في الدورة الدموية لفروة الرأس يمكن أيضًا أن يتم ذلك جالسًا أو واقفًا.

ابدأ بالوقوف - أو الجلوس - مع موازاة القدمين والساقين أقرب ما يمكن إلى بعضهما البعض.

بمفصلة من الوركين ، ثني للأمام كما لو كنت تلمس جبهتك إلى قصبتك.

الحفاظ على منحنى خفيف في الركبتين إذا شعرت بفرط التمدد ؛ خلاف ذلك ، اضغط على الكعب لأسفل ، واستقامة الساقين بالكامل.

حاول أن تلمس جبينك بالساق.

في شكل دوول أثناء الوقوف ، امسك المرفقين المعاكسين بيديك وأنت تتدلى مطويًا واترك الجذع يتأرجح برفق من جانب إلى آخر.

وضع الكلب لأسفل

هذا هو انعكاس أسانا وهو أحد أكثر أوضاع اليوجا شيوعًا، و كونك مقلوبًا يحفز تدفق الدم والأكسجين إلى فروة الرأس. في نظام اليوجا Ashtanga ، تقوم بتحريك منطقة تاج الرأس لأسفل لتلمس السجادة.

تبدأ في شكل V رأسا على عقب.

ستكون يديك مباشرة تحت كل كتف وقدميك محاذاة مع الوركين.

الضغط على الكعب باتجاه الحصيرة ، وإرسال حوضك إلى أعلى.

اسمح للرأس والرقبة بالاسترخاء ، مع تحريك تاج الرأس لأسفل.

إذا لم تصل رأسك إلى السجادة ، حرك كتلة تحتها واضغط على التاج في الكتلة.

وضع السمك

هذا أسانا يفتح البطن والحلق والرئتين، و عندما تقوم بإسقاط الرأس للخلف ، فإنه يسمح بزيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء الرأس، و يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الإمساك وتقليل التعب والقلق لأنه يحفز عضلات البطن.

استلق على ظهرك مع تمديد رجليك أو وضعهما القرفصاء كما هو موضح.

ضع راحتي يديك وساعديك بجانب جانبي الجسم.

اضغط لأسفل بالتساوي على راحة يدك وكعب القدمين.

اضغط على ساعديك ومرفقيك في السجادة.

ارفع صدرك لعمل قوس في أعلى ظهرك. ارفع لوحي كتفك وجذعك العلوي عن الأرض.

قم بإمالة رأسك للخلف وحاول إحضار تاج رأسك على الأرض.